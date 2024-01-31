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الأربعاء 31 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ليفربول و تشيلسي
ليفربول و تشيلسي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول وماوريسيو بوتيتشينو المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين التي ستجمع بينهما في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الانجليزي

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي :

الحارس: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- جو جوميز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتس جونز

الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- لويس دياز

بينما جاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالأتي :

الحارس: دوردي بيتروفيتش

الدفاع: أكسيل ديساسي- تياجو سيلفا- بينوا بادياشيلي- بن تشيلويل

الوسط: موسيس كايسيدو- كونور جالاجير- إنزو فيرنانديز

الهجوم: نوني مادويكي- كول بالمر- رحيم ستيرلينج

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