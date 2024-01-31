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الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يتقدم على تشيلسي بثنائية في الشوط الأول

كونور برادلي لاعب
كونور برادلي لاعب ليفربول

أنهى فريق ليفربول الإنجليزي الشوط الأول متقدمًا على تشيلسي بثنائية دون رد في المباراة المقامة الآن على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل ديوجو جوتا هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 23 من الشوط الأول، ثم أضاف كونور برادلي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 39 .

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تشكيل مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الانجليزي

بدا ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- جو جوميز

الوسط : دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتس جونز

الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- لويس دياز

بينما بدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: دوردي بيتروفيتش

الدفاع: أكسيل ديساسي- تياجو سيلفا- بينوا بادياشيلي- بن تشيلويل

الوسط: موسيس كايسيدو- كونور جالاجير- إنزو فيرنانديز

الهجوم: نوني مادويكي- كول بالمر- رحيم ستيرلينج

ويتربع فريق ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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