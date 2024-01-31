تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الانجليزي

يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره تشيلسي، مساء اليوم، في اطار الجولة الـ 22 التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة تشيلسي في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان دايك - آندي روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر - جرافنبرخ - كورتيس جونز.

في الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - لويس دياز.

وحسم التعادل الايجابي بين ليفربول وتشيلسي نتيجة مباراة الدور الأول التى جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" بالدوري الانجليزي.

ويخوض يورجن كلوب ولاعبيه مواجهة تشيلسي الليلة في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، فيما يمتلك تشيلسي 31 نقطة محتلا المركز العاشر.