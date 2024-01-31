الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

علاء نبيل: منتخب مصر يحتاج مدرب وطني

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يحتاج إلى مدرب وطني صنايعي وليس بحاجة إلى عودة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق.

إقرأ أيضًا..

txt

الأهلي يتجه لقيد ثنائي غاني تحت السن

txt

حالة من الغليان في الأهلي بسبب حراسة المرمى

وتابع نبيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك أكثر من اسم قادر على قيادة منتخب مصر، أبرزهم علي ماهر وأرى أنه يصلح لتدريب الفريق مستقبلًا".

واضاف علاء نبيل: "حال احتياج مدرب صاحب شخصية قوية، لا بد من تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية، ومن يتحدث عن عصبيته من الممكن أن يتم التحدث معه، ولكن وجوده مهم في الفترة المقبلة".

 

مواد متعلقة

علاء نبيل: الرطوبة ليست السبب في خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

بوكيتينو : جاكسون سيكون أساسيًا أمام ليفربول بعد خروج السنغال من الكان

عمرو الحديدي: أزمة الكرة المصرية في غياب التخطيط السليم

سباحو سموحة يواصلون الهيمنة على ميداليات بطولة الإسكندرية والدلتا للسباحة بالزعانف

أبومسلم: فيتوريا لا يمتلك أفكار وهذه أسباب خروج المغرب من أمم إفريقيا

باتريس نوفو: منتخب مصر إفتقد محمد صلاح بعد إصابته

محمد أبو العلا يتحدث عن موعد الإعلان عن صفقات الزمالك .. ورسالة لـ معتمد جمال
الجريدة الورقية