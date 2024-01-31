الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حالة من الغليان في الأهلي بسبب حراسة المرمى

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غليان داخل النادي الأهلي، بسبب مركز حراسة المرمى بعد الاتفاق مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، قبل التراجع عن ضمه.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حالة الغليان بسبب تفاجئ السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بالتراجع عن ضم أبو جبل، واستفسر عن السبب".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي شرح الموقف للمدير الفني وأن علاقة أبو جبل مع لاعبي الأهلي متوترة ما قد يسبب مشكلة في غرفة الملابس، وهو ما أغضب المدير الفني الذي أكد أنه المسؤول الأول عن غرفة الملابس، وقادر على فرض شخصيته على جميع اللاعبين".

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