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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتجه لقيد ثنائي غاني تحت السن

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يتجه لقيد ثنائي غاني من اللاعبين الذي تم اختبارهم خلال الفترة الماضية، تحت السن هذا الموسم.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أحد اللاعبين ظهير أيسر ونال إعجاب إدارة النادي بالإضافة إلى لاعب آخر، للاستفادة من خدماتهم خلال الفترة المقبلة".

في سياق متصل فسخ الأهلي تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي. 

وأعلن الأهلي أن القرار بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام..

وأضاف الأهلي في بيان رسمي :" في ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة".

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