عاجل
الاتحاد الافريقي يأسف عن انسحاب دول الساحل من الإيكواس ..ويناشد الزعماء بالتفاوض أنباء عن وصول البرتغالي جوميز إلى نادي الزمالك إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال
الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

بيلوسي تصرخ في وجه متعاطفين مع فلسطين (فيديو)

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

واجهت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المتظاهرين الفلسطينيين خارج منزلها، قائلة: "عودوا إلى الصين حيث يقع مقركم".

يظهر الفيديو متظاهرين يحيطون ببيلوسي وهي تركب سيارة متوقفة وتحاول الابتعاد، مطالبين بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محاولين طلب إجابات منها، بدعوى أن أعضاء آخرين في الحزب الديمقراطي كانوا يطالبون أيضا بوقف إطلاق النار، ثم سمع صوت بيلوسي: “عد إلى الصين، هذا هو مقركم الرئيسي”.

txt

المسؤول الإعلامي في يونيسف: 70% من الضحايا في غزة نساء وأطفال (فيديو)

txt

هائمون في الشوارع يحاصرهم البرد والجوع.. الآلاف يفرون من غرب غزة نحو رفح


ووقع الحادث بعد يوم واحد فقط من قول بيلوسي إن بعض المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة قد يكونون على صلة بروسيا.


وفي مقابلة مع سي إن إن بعد أن سئلت بيلوسي عما إذا كانت معارضة سياسة الرئيس جو بايدن العسكرية في غزة يمكن أن تضر بالديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، قالت: “بالنسبة لهم، الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي رسالة من السيد بوتين. بالتأكيد، يرتبط هذا ارتباطا مباشرا بما يريد [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] رؤيته”.


وأضافت: "أعتقد أن بعض هؤلاء المتظاهرين عفويون وصادقون، وأعتقد أن بعضها مرتبط بروسيا، يجب التحقيق في بعض الأموال، وأريد أن أطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في ذلك".


وقال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: “من غير المعقول أن يقوم شخص له مثل هذا التأثير في هذا البلد بنشر افتراءات لا أساس لها ضد الأشخاص الذين يحاولون وضع حد لمذبحة المدنيين في غزة وتحقيق حل عادل لهذا الصراع”.


وقال نهاد عوض، السكرتير الوطني للمجلس، إن تعليقات بيلوسي “تعكس حقبة اتهم فيها معارضو حرب فيتنام بالتعاطف مع الشيوعيين ومضايقات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

شاهد الفيديو..

 

مواد متعلقة

مآسي الأساطير تتحقق في فلسطين.. بائعة الخبز الفلسطينية تُدمي قلوب الملايين ألمًا على غزة

نشأت الديهي: مصر مستمرة في مجهوداتها لدعم غزة ولا نلتفت للمشككين (فيديو)

مسؤول أممي سابق: إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولي في غزة

كاتب جنوب إفريقي: تصعيد إسرائيل في غزة بعد قرارات "العدل الدولية" إهانة للعالم

غزة فى قلب مكتبة الإسكندرية

أيمن الرقب: استمرار الصراع في غزة يؤدي لانفجارات كبيرة في المنطقة

الغبارى: حرب غزة هدفها ديني وليس سياسي.. إسرائيل تسعى لتحقيق فكرة الصهيونية
الجريدة الورقية