بيلوسي تصرخ في وجه متعاطفين مع فلسطين (فيديو)

واجهت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المتظاهرين الفلسطينيين خارج منزلها، قائلة: "عودوا إلى الصين حيث يقع مقركم".

يظهر الفيديو متظاهرين يحيطون ببيلوسي وهي تركب سيارة متوقفة وتحاول الابتعاد، مطالبين بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محاولين طلب إجابات منها، بدعوى أن أعضاء آخرين في الحزب الديمقراطي كانوا يطالبون أيضا بوقف إطلاق النار، ثم سمع صوت بيلوسي: “عد إلى الصين، هذا هو مقركم الرئيسي”.



ووقع الحادث بعد يوم واحد فقط من قول بيلوسي إن بعض المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة قد يكونون على صلة بروسيا.



وفي مقابلة مع سي إن إن بعد أن سئلت بيلوسي عما إذا كانت معارضة سياسة الرئيس جو بايدن العسكرية في غزة يمكن أن تضر بالديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، قالت: “بالنسبة لهم، الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي رسالة من السيد بوتين. بالتأكيد، يرتبط هذا ارتباطا مباشرا بما يريد [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] رؤيته”.



وأضافت: "أعتقد أن بعض هؤلاء المتظاهرين عفويون وصادقون، وأعتقد أن بعضها مرتبط بروسيا، يجب التحقيق في بعض الأموال، وأريد أن أطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في ذلك".



وقال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: “من غير المعقول أن يقوم شخص له مثل هذا التأثير في هذا البلد بنشر افتراءات لا أساس لها ضد الأشخاص الذين يحاولون وضع حد لمذبحة المدنيين في غزة وتحقيق حل عادل لهذا الصراع”.



وقال نهاد عوض، السكرتير الوطني للمجلس، إن تعليقات بيلوسي “تعكس حقبة اتهم فيها معارضو حرب فيتنام بالتعاطف مع الشيوعيين ومضايقات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

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