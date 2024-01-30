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الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المسؤول الإعلامي في يونيسف: 70% من الضحايا في غزة نساء وأطفال (فيديو)

غزة
غزة

قال جوناثان كريكس، المسؤول الإعلامي في منظمة اليونيسف، إن ما رآه في قطاع غزة يمثل وضعا كارثيا، و70% من الضحايا نساء وأطفال.

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اليونيسف يبذل قصارى جهده لتوفير الإمدادات

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مشاكل كبيرة في المستشفيات؛ فالعديد منها لا يعمل وفي بعضها يوجد 300% من سعتها، موضحا أن اليونيسف يبذل قصارى جهده لتوفير الإمدادات الطبية لتلك المستشفيات، وهذه الإمدادات توجه إلى غرف العلميات لمعالجة الأطفال المصابين.

 الحكومة المصرية

ووجه الشكر للحكومة المصرية التي توصل العديد من الشاحنات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن القطاع يحتاج مزيدا من المساعدات الإنسانية لتوزيعها في القطاع في ظل هذه الظروف الصعبة، التي تجعل الوضع صعبا للغاية في كل أماكن قطاع غزة.

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