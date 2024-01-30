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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

معركة غانا لمكافحة الفساد تظهر عدم وجود تحسن في أربع سنوات (مستند)

غانا
غانا

يظهر مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، الصادر عن مبادرة النزاهة في غانا (GII) أن مكافحة الفساد في أكرا لا تظهر أي تحسن في أربع سنوات.

وفي بيان صحفي، أوضح مؤشر الابتكار العالمي أن غانا، التي حصلت على 43 درجة، احتلت المرتبة 8 من بين 49 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تم تضمينها في المؤشر، إلى جانب بنن (43) والسنغال (43).

كان أداء غانا الذي حصل على 43 درجة أفضل من 39 دولة أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء بما في ذلك بوركينا فاسو (41) وجنوب إفريقيا (41) وكوت ديفوار (40) وتنزانيا (40) وليسوتو (39).

في حين أن دولا مثل موريشيوس (51) وناميبيا (49) وساو تومي وبرينسيبي (45) كان أداؤها أفضل من غانا،  وفقا لمنظمة الشفافية الدولية ، فإن درجات (CPI) لأفريقيا هذا العام تكشف عن صورة مختلطة ، مع بعض التقدم الملحوظ في عدد قليل من الدول ، "روى تقرير مؤشر الابتكار العالمي.

وتابع: "ومع ذلك، واصلت غالبية البلدان الأفريقية أداءها الضعيف، حيث حافظت على متوسط الدرجات المنخفض باستمرار في المنطقة البالغ 33 من أصل 100 من السنوات السابقة. 

وحصلت تسعون في المائة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على درجة أقل من خمسين.

كانت سيشيل (71) الأفضل أداء في المنطقة، تليها كابو فيردي (64) وبوتسوانا (59) ورواندا (53). وسجلت السودان (20) وغينيا الاستوائية (17) وجنوب السودان (13) والصومال (11) أدنى الدرجات".

مرفق البيان الكامل الصادر عن مؤشر الابتكار العالمي

 

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