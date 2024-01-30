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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

١٠ ملايين جنيه تفصل عبدالله السعيد عن الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة ناديي الزمالك وبيراميدز قد توصلا إلى اتقاق نهائي لضم عبدالله السعيد إلى الأبيض، ضمن خطة القلعة البيضاء لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف أن الناديين اتفقا على دفع ١٠ ملايين جنيه مقابل انتقال اللاعب على أن يتم توقيع العقود رسميا بعد تحويل المبلغ المالي المتفق عليه.

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محمد عاطف للوفد :الانضمام الزمالك خطوة مهمة في مستقبلي وهدفي إسعاد الجماهير

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خطوة وحيدة تفصل الزمالك من الإعلان عن صفقة عبدالله السعيد رسميًا

محمد عاطف للوفد: الانضمام الزمالك خطوة مهمة في مستقبلي

عبر محمد عاطف لاعب نادي طنطا والوافد الجديد لنادي الزمالك عن بالغ سعادته بالانضمام للفريق الأول بالقلعة البيضاء  خلال فترة الميركاتو الحالية.

أكد محمد عاطف  في تصريحات خاصة" لبوابة الوفد " أن الانضمام  للزمالك خطوة هامة في مستقبله الكروي وفخور بالالتحاق بالقلعة البيضاء.

أشار اللاعب إلى ": سيبذل قصارى جهده خلال المرحلة القادمة بهدف التتويج وإسعاد جماهير نادي الزمالك".

أنهى تصريحاته عن الضغوطات  التي تلاحقه بعد انتقاله للقلعة البيضاء قائلا ": أركز في عملي واجتهد لان الله يعطي لكل مجتهد نصيب ".

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