خطوة وحيدة تفصل الزمالك من الإعلان عن صفقة عبدالله السعيد رسميًا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صفقة انتقال عبدالله السعيد إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أوشكت على الانتهاء.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سوف يدفع ما يقرب من 10 ملايين جنيه لنادي بيراميدز لإتمام الصفقة في يناير الجاري، بدلًا من ضمه في الصيف المقبل مجانًا".

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.