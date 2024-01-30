محمد عاطف للوفد :الانضمام الزمالك خطوة مهمة في مستقبلي وهدفي إسعاد الجماهير

عبر محمد عاطف لاعب نادي طنطا والوافد الجديد لنادي الزمالك عن بالغ سعادته بالانضمام للفريق الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الميركاتو الحالية.

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أكد محمد عاطف في تصريحات خاصة" لبوابة الوفد " أن الانضمام للزمالك خطوة هامة في مستقبله الكروي وفخور بالالتحاق بالقلعة البيضاء.

أشار اللاعب إلى ": سيبذل قصارى جهده خلال المرحلة القادمة بهدف التتويج وإسعاد جماهير نادي الزمالك".

أنهى تصريحاته عن الضغوطات التي تلاحقه بعد انتقاله للقلعة البيضاء قائلا ": أركز في عملي واجتهد لان الله يعطي لكل مجتهد نصيب ".

وقد سبق أعلن فايز عريبي رئيس نادي طنطا عبر بوابة الوفد عن عقد جلسة تجمع بينه و حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لحسم صفقة محمد عاطف خلال الساعات الماضية .

وقد اصطحب فايز عريبي وفد معه اللاعب وصلوا إلي نادي الزمالك لإنهاء الصفقة و المقابل المادي.

وظهر محمد عاطف لاعب نادي طنطا في مباراة مصر المقاصة بشكل مميز في الجولة ١٩ والتي تأهل إلى الأدوار النهائية بدوري المحترفين للصعود لدوري الأضواء.

وشارك محمد عاطف في الفوز على مصر المقاصة ونجح في تسجيل هدفا من ثلاث أهداف سجلهم أبناء السيد البدوي في شباك مصر المقاصة في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد الترسانة.





