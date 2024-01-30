نجم المنتخب السعودي على رادار مانشستر سيتي

كشفت تقارير سعودية اليوم عن اهتمام نادي مانشستر سيتي بنجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة ضمن خطة السماوي لدعم صفوفه.

وذكر برنامج صدى الملاعب مساء أمس أن اثنين من كشافي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تواجدا في مباراتي المنتخب السعودي الماضيتين لمتابعة النجم عبدالرحمن غريب.

وأكد مقدم البرنامج أن عبد الرحمن غريب يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة بقميص النصر والمنتخب السعودي، وهو ما جعله هدفًا للعديد من الأندية.

موعد مباراة السعودية و كوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء والتي ستجمع بين المنتخبين في قمة منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وستذاع مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية عبر قناتي SSC1 HD بصوت الملعق الرياضي فهد العتيبي، و beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.