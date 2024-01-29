الهلال السعودي يسقط ميسي ورفاقه برباعية في كأس موسم الرياض

أكستح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي والمحترف في صفوفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد كينجدوم أرينا ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض.

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وتقدم الزعيم بالهدف الأول عن طريق ميتروفيتش، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 10 ، ثم ضاعف النتيجة عبدالله الحمدان في الدقيقة 13 من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.



ثم قلص لويس سواريز النتيجة وسجل أول أهداف الفريق الأمريكي في الدقيقة 34 ، قبل نهاية الشوط الأول خطف الهلال الهدف الهدف الثالث في الدقيقة 45 من رأسية رائعة سددها ديلجادو.

ومع بداية الشوط الثاني سدد ليونيل ميسي ركلة جزاء لصالح انتر ميامي في الدقيقة 54 ثم تعادل الفريق الامريكي عن طريق ديفيد رويز من تسديدة على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 55.

وجاء الهدف الرابع للزعيم في الوقت القاتل عن طريق مالكوم في الدقيقة 90.



تشكيل الهلال..

حراسة المرمى: حبيب الوطيان.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - خليفة الدوسري - محمد جحفلي - رينان لودي.

خط الوسط : ميشيل ديلجادو - مالكوم - روبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - ألكسندر ميتروفيتش.



تشكيل إنتر ميامي..

حراسة المرمى: دارك كاليندير.

خط الدفاع: توماس أفيليش - كريفستوف - نوح آلين.

خط الوسط: أندريه يدلين - جراسيل - سيرجيو بوسكيتس - رويز - جوردي ألبا.

خط الهجوم: لويس سواريز - ليونيل ميسي.