تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام كوريا الجنوبية.. البريكان في الهجوم

استقر المدير الفني روبيرتو مانشيني على تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام كوريا الجنوبية في مواجهة اليوم والتي ستجمع بين المنتخبين في قمة منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر.

المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني سيخوض مواجهة اليوم ضد كوريا الجنوبية بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يضع الصقور عينهم على التأهل والوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة والمنافسة بقوة على اللقب.

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام كوريا الجنوبية:

حارس المرمى: أحمد الكسار.

الدفاع: حسان تمبكتي – علي العوجامي – علي البليهي.

الوسط: سعود عبد الحميد – سامي النجعي – عبد الإله المالكي – محمد كنو – محمد البريك.

الهجوم: فراس البريكان – سالم الدوسري.

على الجانب الأخر يبحث منتخب كوريا الجنوبية عن فوزًا ثمينًا على حساب الصقور بقيادة النجم هيونج سون لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، واقتناص بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وستذاع مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية عبر قناتي SSC1 HD بصوت الملعق الرياضي فهد العتيبي، و beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.