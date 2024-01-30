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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس مياه البحيرة يناقش الإجراءات النهائية للانتهاء من الوصلات المنزلية لقرى حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بقطاعات المشروعات والمالية والتخطيط، والشركات المنفذة للوصلات المنزلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لوضع اللمسات الأخيرة لعملية الانتهاء الكامل للوصلات المنزلية فى قرى حياه كريمة.

 

وناقش “نشأت” في الاجتماع،  نسب التنفيذ النهائية، وحث الشركات المنفذة على سرعة الانتهاء وتسليم المشروع فى أقرب وقت، وكذلك مناقشة المشكلات والعقبات التي تعيق مواصلة العمل فى جميع القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، على ضرورة الدفع بفرق عمل إضافية للانتهاء من الوصلات طبقا للجدول الزمنى المحدد، وكذلك تقديم مقترحات لتقليص العامل الزمنى لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسب المتفق عليها ومطابقتها.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة".

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