إصابة 4 أشخاص بينهم ربة منزل في مشاجرة أبناء العمومة بجزيرة شندويل

شهد مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة 4 أشخاص بينهم ربة منزل عجوز بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي الجديدة والمراغة المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمود . س . ع . م" 47 سنة عامل مصاباً بجروح رضيه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشقيقه "محمد . س . م . ع" 44 سنة عامل مصاباً بجروح رضية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ووالدتهما "نادية . ت . ك . ع" 73 سنة ربة منزل مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وطرف ثان "عبده . ج . ع . ا" 23 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بالوجه وتورم باليد اليمني وتم نقله لمستشفي المراغة المركزي ووالده "ج . ع . ا" 55 سنة عامل ونجل شقيق الثاني "علي . ا . ع . ا" 26 سنة سائق الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفـي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .