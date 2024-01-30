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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

46 طالب وطالبة بجامعة جنوب الوادي يشاركون في فعاليات معرض القاهرة للكتاب

الوفد المشارك فى
الوفد المشارك فى معرض الكتاب

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بجامعة جنوب الوادي، زيارة ميدانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (٥٥) لعدد ٤٦ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة. 

 بإشراف الدكتورة هالة على عضو هيئة التدريس بقسم علم الاجتماع كلية الآداب والمنسق الجامعي للطلاب الوافدين .

أبرز الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تعزيز تواجدها في كل الفعاليات الكبرى التي تنظمها الدولة المصرية والتي من شأنها إفادة طلابها وتطوير مهاراتهم.

رئيس الجامعة الدكتور أحمد عكاوي

 وأشار الى اهتمام الجامعة بمجال الأنشطة الطلابية حيث تتضمن خريطة الأنشطة الطلابية على مدار العام العديد من الفعاليات في كافة المجالات منها الثقافية ، الفنية ، الرياضية ، الاجتماعية وغيرها من الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الوفد الطلابي زار عدد من الأماكن المخصصة للتعرف عليها وهي جناح وزارة الدفاع، وكذا هيئة الرقابة الإدارية حث تعرف الطلاب على مدى قدرة الهيئة في متابعة عمليات النصب والغش التجاري والإداري وآلية الهيئة على توفير الشكاوى أونلاين.

وأضاف أن الوفد زار الطلاب جناح الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ،وجناح الأزهر الشريف، كما قام الطلاب بجولة تفقدية بداخل المعرض للاطلاع على أحدث الكتب في مختلف المجالات، وشاركوا في حضور عدد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها إدارة المعرض.

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