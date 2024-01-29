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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يد سموحة تفوز على طلائع الجيش في دوري المرتبط ٢٠٠٤

كرة اليد
كرة اليد

حقق فريق سموحة لكرة اليد مواليد ٢٠٠٤ فوزا كبيرا على منافسه طلائع الجيش بنتيجة ٣٣ / ٢٥ في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة ضمن مباريات الدوري المرتبط لكرة اليد .

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أنهى فريق سموحة الشوط الاول ١٩ / ١١ و نجح في مواصلة التقدم خلال أحداث الشوط الثاني حتى أنهى المباراة ٣٣ / ٢٥ .

مثل سموحة:  محمد عامر عبد الكريم و  احمد ماهر اسلام و يحيي هيثم محمد و عمر وليد ابراهيم و عبد الله محمد سعد و محمود أحمد واحمد محمد و مؤمن خالد محمد و احمد محمد السيد و يوسف احمد عباس و زياد سعيد سيد و نور الدين محمد و رحيم وليد محمد و فارس محمد كمال و فيدال فهمي و ياسين محمد عبد المنعم ويدرب فريق سموحة ياسر محمد و اداري الفريق علاء عبد المنعم .

ومثل طلائع الجيش: مازن صلاح أحمد و مهاب أحمد وفيق و كريم احمد عارف و سيف الدين عمرو و حازم عربي و علي شمس الدين و لؤي خالد عبد الرحيم و يوسف أسامة عبد الله و خالد محمد و تيام سامح و محمد مهدي محمد و محمد ياسين حسين و يوسف علاء و احمد تغيان و  محمد عماد و يوسف سليمان ويدرب الفريق محمود كمال والإداري محمد شوقي .

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