استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 29 يناير 2024، في ختام التعاملات اليومية بسوق الصاغة، حيث يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب لحظة بلحظة، خاصة المستثمرين والمقبلين على الزواج .

أسعار الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين بنحو 30 جنيهًا

سجل سعر الذهب عيار 24 زيادة بنحو 23 جنيهًا

صعد سعر الذهب عيار 18 بنحو 17 جنيهًا

زاد سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 160 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 4400

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 3860 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 3300

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 30800 جنيه

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، حيث صعد سعر الذهب بنسبة 0.4% إلى 2025.99 دولار للأونصة بحلول الساعة (04:03 بتوقيت جرينتش)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% أيضا إلى 2025.20 دولار.