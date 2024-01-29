أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 29 يناير 2024، في ختام التعاملات اليومية بسوق الصاغة، حيث يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب لحظة بلحظة، خاصة المستثمرين والمقبلين على الزواج .
أسعار الذهب في مصر
ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين بنحو 30 جنيهًا
سجل سعر الذهب عيار 24 زيادة بنحو 23 جنيهًا
صعد سعر الذهب عيار 18 بنحو 17 جنيهًا
زاد سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 160 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم الاثنين
سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 4400
سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 3860 جنيهًا
سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 3300
سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 30800 جنيه
سعر الذهب عالميا
ارتفع سعر الذهب عالميا في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، حيث صعد سعر الذهب بنسبة 0.4% إلى 2025.99 دولار للأونصة بحلول الساعة (04:03 بتوقيت جرينتش)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% أيضا إلى 2025.20 دولار.