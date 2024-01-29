بث مباشر مباراة قطر وفلسطين يلا شوت في دور الـ 16 بطولة كأس أمم آسيا

تستكمل مواجهات دور 16 من بطولة كأس اسيا، ونحن علي موعد مساء اليوم مع لقاء عربي خالص سيجمع بين منتخب قطر صاحب الارض والجمهور ضد منتخب فلسطين، وسيسعي العنابي مواصلة الدفاع عن لقبه بعد ما قدم اداء مميز في دور المجموعات وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، في حين صعد المنتخب الفلسطيني الي هذا الدور من بوابة افضل ثوالث وسيسعي لتحقيق المفاجأة اليوم بإقصاء اصحاب الارض والتأهل الي الدور المقبل ليواصل الزحف نحو اللقب، وفيما يلي سنوضح موعد المباراة وكذلك القنوات الناقلة.

بث مباشر مباراة قطر وفلسطين يلا شوت في دور الـ 16

انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

تصدر منتخب قطر مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة، ليُكشر عن أنيابه قبيل الدخول في الأدوار الإقصائية ويُعلن نيته في الحفاظ على اللقب، وبالطبع العنابي من أكثر المرشحين لنيل لقب البطولة.

تمكن منتخب فلسطين من التأهل لأول مرة في تاريخه من مرحلة المجموعات، حيث احتل المركز الثالث وراء إيران والإمارات، بعد تعادله في مباراة واحدة وتحقيق الفوز على هونغ كونغ.

من ناحية أخرى، قدم المنتخب القطري أداءً متميزًا يشبه أدائه في النسخة السابقة من كأس آسيا، وهو عكس المظهر الباهت الذي ظهر به في كأس العالم 2022، حيث تصدر المجموعة الأولى بنتائج مثالية.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب قطر وفلسطين عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب قطر وفلسطين عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

بينما سطر "الفدائي" الفلسطيني التاريخ بتأهله لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ16 الكبار للقارة الآسيوية، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد خسارته أمام إيران، تعادل مع الإمارات ومن ثم فاز على هونغ كونغ.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2024

وبالنسبة الى تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين، فإن شبكة قنوات بي إن سبورت والكأس متاحة على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، أما قنوات SSC فتجدها على عرب سات فقط، كما يمكنك متابعة قناة الرابعة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات فقط، وجاءت ترددات تلك القنوات كالتالي..

beIN ASIAN CUP 1

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

beIN ASIAN CUP 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

beIN ASIAN CUP 2, 3

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

beIN ASIAN CUP 2, 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

Alkass EXTRA One HD

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11642

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

Alkass EXTRA One HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحح الخطا: 2/3

Alkass EXTRA TWO HD

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: 3/4

تردد قناة الرابعة الرياضية على النايل سات

التردد: 12563.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة الرابعة الرياضية على العرب سات

التردد: 11747.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6\5.

ما هو موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2024 ؟

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا، يوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024 في استاد خليفة الدولي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.