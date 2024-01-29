افتتاح رسمي مساء اليوم للقمة المرتقبة الإيطالية الأفريقية في روما

بمشاركة كبيرة من رؤساء الدول والحكومات, أو ما يزيد عن 25 رئيس دولة وحكومة، اضافة الى المنظمات الدولية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي .

وحسب وكالة نوفا الإخباريه تعتبر القمة الايطالية الأفريقية هي الحدث الدولي الأول منذ بداية رئاسة ايطاليا لمجموعة السبع، وتأتي القمة تأكيدا للأهمية التي توليها ايطاليا للشراكة مع دول القارة الافريقية.

وقد افتتح رسميا رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريللا مساء اليوم الأحد في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، افتتح القمة الإيطالية الأفريقية: مستقبلا 25 رئيس دولة وحكومة.



وتنطلق رسميا القمة الإيطالية الإفريقية التي أرادتها رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في أول تعيين دولي لبدء الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع.

وعن مصر تشارك الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و قد وصلت صباح اليوم الي العاصمة روما، وكان في استقبال سيادتها السفير بسام راضى، سفير مصر في ايطاليا.



ومن المقرر ان تلقي “ المشاط” كلمة مصر بالمؤتمر، والتي سوف تتناول خلالها حرص مصر على التعاون في مجال الطاقة وتعزيز تنمية الدول الأفريقية، والتغلب على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتنسيق الجهود نحو التحرك الأخضر في افريقيا .

وتعتبر القمة الايطالية الأفريقية فرصة كبيرة للتركيز على المبادئ العامة لخارطة طريق تهدف إلى توفير استجابات ملحة للاحتياجات التي تمثلها القارة الأفريقية، من أجل الاستقرار والأمن. كأساس وضوروة لعلاقات جيدة مستمرة ومصالح متبادلة بين القارة السمراء والقارة العجوز . اي المصالح الافريقية الأوروبية ..

وجدير بالذكر ان القمة الايطالية الافريقية سوف تناقش غدا الاثنين مشروع كبير وهام جدا يعرف ب«خطة ماتي من أجل أفريقيا»، تلك الخطة التي تنص على برنامج من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة والاسثمار مع الدول الأفريقية.

وقد اطلق على الخطة "بخطة ماتي" نسبة الى مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» إنريكو ماتي، والتي تشمل على برنامج كبير من الاستثمارات والشراكات الهامة.

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