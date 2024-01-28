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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ديسابر يعلن تشكيل الكونغو الرسمي لمباراة مصر

سيباستيان ديسابر
سيباستيان ديسابر

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام منتخب مصر في اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار. 

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في مركز حراسة المرمي: ليونيل مباسي.
في خط الدفاع: شانسيل مبيميا، ديلان باتوبينسيكا ،جيديون كالولو، ارثر ماسوكو.
في خط الوسط : صامويل موتوسامي ، شارليس بيكيل ، ميشاك ايليا ، ثيو بونجوندا  .
في خط الهجوم  : يوان ويسا ، سيدريك باكامبو.


وكان منتخب الكونغو صعد إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا بعد أحتل وصافة المجموعة السادسة خلف المغرب صاحب الصدارة.

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