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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى محمد يقود تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

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ويقود مصطفى محمد تشكيل المنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

تشكيل المنتخب المصري في مواجهة الكونغو 

حراسة المرمى: محمد أبوجبل 

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

خط  الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي  - محمد النني 

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

ونجح المنتخب المصري في الوصول للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما حل في وصافة مجموعته، والتي كانت تضم كل من الرأس الأخضر، وغانا، وموزمبيق، حيث تأهل بثلاث نقاط، جمعهما من ثلاث تعادلات بنتيجة 2/2 في كل مباراة.

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