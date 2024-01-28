علماء يكتشفون نوع بكتيريا مسؤولة عن السمنة

أفاد علماء الأحياء الأمريكيين أنهم تمكنوا من العثور على سبب السمنة لدى البشر، واتضح أن البكتيريا هي المسؤولة عن الوزن الزائد لدى الناس.

اكتشف مجموعة من علماء الأحياء بالولايات المتحدة بكتيريا تسبب السمنة، وهذا الاكتشاف يمكن أن يحسن بشكل كبير صحة الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

لطالما كان الأطباء يبحثون عن طريقة للتغلب على الوزن الزائد، وسبق أن اقترح أن البكتيريا الموجودة في أمعاء الإنسان قد تكون السبب وراء زيادة الوزن لدى بعض الأشخاص بسهولة، بينما قد يأكل آخرون ولا يكتسبون الوزن، والآن تم تأكيد هذه النظرية، واكتشف العلماء ميكروبات خاصة في أمعاء الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغربية الدهنية، وتفردها هو أنها تؤدي إلى امتصاص الدهون أثناء هضم الطعام وتسريع تطور السمنة.

يقول الأطباء أن هذه البكتيريا وحدها لا يمكن إلقاء اللوم عليها في إصابة الشخص بالسمنة، ولكنها يمكن أن تلعب أيضًا دورًا مهمًا في حقيقة أن الشخص لا يستطيع التعامل مع الوزن الزائد.

وعلى الرغم من ذلك، يشير الأطباء إلى أنه من المهم مراقبة نظامك الغذائي ونشاطك؛ يجب ألا تحول مسؤولية السمنة إلى البكتيريا وحدها، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يحاولون التخلص من الوزن الزائد دون جدوى، يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف، وقد يكون هناك في المستقبل القريب دواء يساعد على تحفيز الأمعاء حتى يفقد الجسم الوزن بشكل أسرع.