الأونروا تفصل 9 موظفين زعمت إسرائيل مشاركتهم بطوفان الأقصى (فيديو)

أنهت وكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، 9 موظفين في قطاع غزة، اتهتهم إسرائيل بالضلوع في عملية "طوفان الأقصى"، خلال السابع من أكتوبر الماضي.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمواصلة تمويل الأونروا، مؤكدًا أنه جرى إنهاء عقود 9 موظفين في المنظمة جرى التعرف عليهم بعد ادعاءات تورطهم في هجمات 7 أكتوبر.

وتعهد جوتيريش بمحاسبة أي موظف متورط في هذه الأعمال، فيما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام يشعر بالفزع من هذه الأخبار.

وأضاف أنه طلب التحقيق في الأمر بسرعة والتأكد من أي موظف في الأونروا ظهر أنه شارك أو تورط في ما حدث في 7 أكتوبر أو في أي نشاط أخر سيجري فصله على الفور وإحالته إلى الملاحقة الجنائية المحتملة.

دول علقت تمويل الأونروا

وعلقت دول عدة، تمويل الأونروا بينها أمريكا وبريطانيا وهولندا وفنلندا وأستراليا، بعد أن زعمت إسرائيل بأن عددا من موظفيها شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن قرارات عدد من الدول بتعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، "مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن القرارات بمثابة "عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 7 أكتوبر 2023".

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية كذلك أن "قرار تلك الدول ازدواجية معايير، إذ تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن".