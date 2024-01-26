مسؤول بـ"أونروا": لم أر مثل مستوى الدمار في غزة من قبل

أكد مدير شؤون أونروا بالضفة الغربية للقاهرة الإخبارية، آدم بولوكوس، أن الوضع الإنساني بقطاع غزة متدهور ومروع ولم أر هذا المستوى من الدمار من قبل في تلك المنطقة الصغيرة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الصحافة العالمية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة: "هناك حراك تجاري قليل ومحدود في قطاع غزة وانهيار تام للوضع الاقتصادي، والعمليات الجراحية بمستشفيات غزة تجرى دون تخدير والوضع الصحي في انهيار تام".

قطاع غزة

وواصل: "يجب نزع المواد المتفجرة من قطاع غزة وإصلاح مرافق المياه حتى نتجنب تدهور الوضع أكثر من ذلك".

التهجير في قطاع غزة

وأكمل: "ليس لدينا عدد كاف من الخبراء في غزة بعد تهجير معظم أفراد طاقمنا وفقدان نحو 150 منهم، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر".