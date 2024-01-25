أونروا: الهجمات الإسرائيلية على المواقع المدنية في خان يونس غير مقبولة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، إن الهجمات المستمرة من جانب إسرائيل على المواقع المدنية في خان يونس غير مقبولة إطلاقا، ويجب أن تتوقف فورا.

خان يونس

أكدت وفق نبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” أن الوضع في خان يونس، يعكس الفشل المستمر في احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي.

جدير بالذكر أن قناة "القاهرة الإخبارية" عرضت تقريرا بعنوان " أمام العدوان لا حصانة لأحد.. قصف إسرائيلي على مقر للأونروا في غزة يؤدي لسقوط قتلى".

أمام العدوان الإسرائيلي لا حصانة لأحد

وقال التقرير: "أمام العدوان الإسرائيلي لا حصانة لأحد، فالكل في دائرة القتل والاستهداف من جانب الآلة العسكرية الإسرائيلية التي فقدت أهليتها بالكامل فصارت تقتل جنودها".

وأضاف: "في جديد الأمر وإن كان الأمر برمته ليس بجديد، ولكنها مأساة تتكرر في ظل عجز عالمي عن ردع العدوان ليواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ممارسات غابت عنها كل مفردات الإنسانية".

وتابع: "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلنت أن قصفا إسرائيليا استهدف أحد مواقعها في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص".

الموقع الأممي المستهدف لم يكن ثكنة عسكرية ولا هو مجمعا تحت الأرض بل واضح للعيان أنه مركز لإيواء النازحين.