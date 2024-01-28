تعرف على موعدالتقدم للدبلومات المهنية بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
أعلن عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفرالشيخ الدكتور أسامة أبو سعدة، عن بدء تلقي طلبات التقدم للدبلومات المهنية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعى 2023- 2024، خلال الفترة من اليوم 28 يناير الحالي حتى 8 فبراير المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس الجامعة .
وأوضح عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفرالشيخ الدكتور أسامة أبو سعدة بأنه برنامج مميز بنظام الساعات المعتمدة ومدة الدراسة بالدبلومة عام دراسي، في التخصصات العلمية التالية :-
- دبلومة برمجة مواقع الإنترنت ، دبلومة إدارة وتطوير قواعد البيانات ، دبلومة البرمجة المتقدمة ، دبلومة إدارة المشروعات الإلكترونية.
- وحددت الكلية شروط التقدم للدبلومات المهنية في الحصول على مؤهل عالٍ مناسب «جامعات حكومية أو خاصة»، ولا يشترط على سنة تخرج معينة ، و المستندات المطلوبة تتضمن: بيان معتمد بتقديرات جميع السنوات الدراسية ، أصل شهادة الميلاد ، الموقف من التجنيد لـ«الذكور» ، صورة الرقم القومي ، عدد 6 صور شخصية 4×6 ، سداد الرسوم الدراسية وقدرها 5 آلاف جنيه.
وأكد عميد الكلية أن الدبلوم يؤهل المهني للعمل بشركات البرمجيات ، دعم فني للشركات والمصانع ، مطور موقع إلكتروني حر.