الذهب يتجه لـ ثاني تراجع أسبوعي على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأمريكي والدولار

تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأمريكي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع. ولم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 2021.28 دولار للأوقية (الأونصة)، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فارتفعت 0.2 بالمائة إلى 2021.20 دولار، وخسر كل منهما 0.4 بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر مرونة وهو ما يحد من قوة الذهب.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة على مدار الأسبوع ليحوم قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وينصب التركيز حاليا على مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 22.87 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 891.90 دولار وتراجع البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 935.89 دولار.