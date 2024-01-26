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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الحوثيون يطلقون صاروخًا باتجاه المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني (DDG 64)

المدمرة الأمريكية
المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني (DDG 64)

أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن باتجاه المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني (DDG 64).

وقالت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية، إنه في حوالي الساعة 1:30 ظهراً (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، باتجاه المدمرة يو إس إس كارني (DDG 64) من طراز أرلي بيرك في خليج عدن تم إسقاط الصاروخ بنجاح من قبل المدمرة يو إس إس كارني، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار.

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