عصابة سرقة المساكن بالجيزة تعترف بسجلها الأسود أمام النيابة

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء في تحقيقات النيابة أن محام اكتشف سرقة طبنجة مرخصة وعدد من الطلقات ومبلغ مالى، من داخل المكتب الخاص.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة أمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم.

اعترافات العصابة

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه والتصرف فى السلاح النارى لدى عملائهما "سيئا النية" (مالك مقهى وآخر عاطل) تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على السلاح النارى من المتهمين والتصرف فيه بالبيع لأحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) "تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستولى عليه".





وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين أقرا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة، وأضافا بارتكابهما 3 وقائع سرقة (جهاز لاب توب – شاشة تلفاز – هاتف محمول – مبالغ "عملات محلية وأجنبية" – طبنجة) من داخل 3 مكاتب للمحاماة بالجيزة، والتصرف فى السلاح النارى بالبيع لأحد الأشخاص (عاطل – مقيم بمحافظة أسيوط) "أمكن ضبطه وبحوزته السلاح النارى"، كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

سرقة أموال تبرعات الأيتام



وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس تشكيل عصابى يضم سائق و3 سيدات، تخصصوا في سرقة أموال تبرعات الأيتام 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت الأجهزة المختصة بالجيزة ألقت القبض على سائق و3 سيدات، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم جمع تبرعات لجمعية خيرية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ببلاغ يتضرر فيه من أحد الأشخاص، لقيامه بالاتصال بسكرتير الشركة وتواصل مع الـمُبلغ، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام.

فقام المبلغ بعمل تحويل بنكي على رقم (مُحدد)، واكتشف عقب ذلك أن الهاتف مغلق وتعرضه لواقعة نصب.

توصلت التحريات والبحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "له معلومات جنائية"- 3 سيدات جميعهم مقيمين بمنطقة الوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول بقيامه بتأسيس الجمعية المشار إليها والتواصل مع الضحايا هاتفياً لجمع التبرعات منهم لحساب الجمعية وتقوم باقي المتهمات بتحصيلها، كما أرشدوا عن دفاتر "استلام نقدية ، شيكات، تفويض لاستلام مبالغ التبرعات" - 2 دفتر شيكات تابع لحساب بأحد البنوك "خاص بالجمعية"- ختم باسم الجمعية - 6 أختام لأشخاص مختلفين - شريحة هاتف تحمل رقم "مُحدد".

كما أضافوا بارتكابهم (3) وقائع نصب مماثلة بمنطقة الوراق.