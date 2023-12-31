تقرير شديد السرية يكشف خطة إسرائيلية لإخراج أونروا من غزة (فيديو)

يجهز بنيامين نتينياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، خطة صهيونية من 3 مراحل لإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أو ما تعرف بـ"الأونروا" من غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.

كشفت قناة الـ12 الأسرائيلية عن تقرير حديث لوزارة الخارجية وصف بـ"شديد السرية" يتضمن خطة تبدأ مرحلتها الأولى بأن تكشف تل أبيب في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس، أما المرحلة الثانية تشمل تقليصا لعمليات الأونروا في قطاع غزة، والبحث عن منظمات مختلفة، لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة.

وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن المرحلة الأخيرة للخطة ستشمل عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب.

يذكر أن وكالة الأونروا تأسست قبل أكثر من 70 عاما وقُتل أكثر من 130 شخصا من موظفيها منذ بدء الحرب الحالية في غزة.

وتقدم الأونروا الدعم لنحو 6 ملايين من لاجئي فلسطين، وتنفي في الوقت نفسه الاتهامات الإسرائيلية للوكالة بمساعدة "حماس"، وقال المفوض لعام للأنروا: "إسرائيل خلقت تيارا من المعلومات المضللة التي لا أساس لها من الصحة".

مجازر إسرائيلية متواصلة في غزة

وفي سياق متصل يواصل الاحتلال، القصف الجوى والبرى والبحرى على أنحاء متفرقة وسط كارثة إنسانية متفاقمة بمشاركة 30 ألف عنصر فى معركة خان يونس جنوباً بـ6 ألوية مقاتلة، 6 ألوية كاملة تقاتل منذ شهر ونصف بينما ينضم لواء سابع بعد فشل القوات فى إحراز تقدم وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً آخر فى المخيم، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة. وواصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذى يشهد منذ 4 أيام قصفاً مكثفاً جواً وبراً، ما دفع الفلسطينيين إلى النزوح باتجاه دير البلح.

وأطلقت دبابات الاحتلال عدة قذائف وسط مخيم «جباليا» شمال القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوباً.

ووثقت إحدى الكاميرات داخل قطاع غزة المحتل، مجزرة جديدة شنتها قوات الاحتلال على مدنيين، تم قصفهم أثناء تناولهم للغداء ليظهر فى مقطع الفيديو المتداول تناثر أشلاء المدنيين العزل على الطريق، فى مشهد مستمر لجرائم المحتل الصهيونى النازى للشهر الثالث على التوالى واعتقل الاحتلال مصابين داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكرى شرق قلقيلية، بالضفة المحتلة.

ودمرت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت المئات من الطواقم الطبية.