الخميس 25 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر والتشيك يبحثان التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

مجالات الطاقة المتجددة
مجالات الطاقة المتجددة

بحث السفير محمود عفيفي سفير مصر لدى التشيك مع المبعوث الخاص التشيكي لأمن الطاقة فاكلاف بارتوسكا ، سبل دفع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والفرص المتاحة في هذا الإطار خاصةً في مجال استخدامات الهيدروجين.

بنية تحتية قوية لقطاع الطاقة

وذكرت وزارة الخارجية ، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء ، أن السفير عفيفي استعرض خلال اللقاء الجهود الوطنية الضخمة التي بذلت على مدار السنوات الأخيرة في تأسيس بنية تحتية قوية لقطاع الطاقة في مصر والتي من شأنها أن تمهد لتعزيز المشاركات الدولية لخدمة مبادرات الطاقة المتجددة بما في ذلك ما يتعلق باستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإنتاج الهيدروجين في مصر خاصةً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وأخذاً في الاعتبار أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يلعب دوراً مهما في تحقيق مثل هذه المشاركات مع دول القارة الأوروبية على وجه الخصوص.

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المجالات المختلفة المرتبطة بقطاع الطاقة

وأعرب المسئول التشيكي عن الاهتمام الكبير الذى توليه بلاده لتعزيز علاقاتها مع مصر بشكل عام وللارتقاء بالتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة المرتبطة بقطاع الطاقة بصفة خاصة وذلك في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العمل في هذا القطاع المحوري على المستويين الدولي والإقليمي..مشيدا بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في إنشاء بنية تحتية قوية في هذا المجال.

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