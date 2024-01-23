صابة شخصين في تصادم 6 سيارات على الطريق الدائري

قامت الإدارة العامة للمرور ، مساء اليوم الثلاثاء، من رفع آثار حادث تصادم 6 سيارات على الطريق الدائري اتجاه الرماية ، وإزالة السيارات المتصادمة من نهر الطريق واستئناف الحركة المرورية أمام قائدي السيارات وسحب الكثافات المرورية.

إصابة شخصين في حادث تصادم 6 سيارات على الطريق الدائري|والمرور ترفع الأثار

وفي وقت مسبق شهد الطريق الدائري اتجاه الرماية حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل و5 سيارات أخرى، ما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات، وأصيب شخصان كما سقطت منهم سيارة نقل محملة بالخراف.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف المصرى الكبير اتجاه الرماية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور مدعومين بسيارات الإسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة التريلا واصطدامه بـ 5 سيارات مما أدى لسقوط إحداها محملة بالخراف.

وتوقفت حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولا الي الرماية وتسبب فى إصابة شخصين وحدوث تهشم فى السور الطريق الدائرى.