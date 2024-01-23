تنفيذ إزالات فورية لتعدي بالبناء المخالف في القناطر الخيرية

في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتصدي لكافة أشكال التعديات، وتعليمات اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بالمتابعة المستمرة لرصد أي مخالفة والتعامل معها فوراً.

وعلي أثر ذلك قام السيد الاكشر نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية بتوجيه حملة مكبرة لأزالة اي تعديات علي الأراشي الزراعية او أملاك الدولة، وذلك بالأشتراك مع مركز الشرطة، وتم أزالة الأتي:-