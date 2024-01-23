تنفيذ إزالات فورية لتعدي بالبناء المخالف في القناطر الخيرية
في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتصدي لكافة أشكال التعديات، وتعليمات اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بالمتابعة المستمرة لرصد أي مخالفة والتعامل معها فوراً.
وعلي أثر ذلك قام السيد الاكشر نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية بتوجيه حملة مكبرة لأزالة اي تعديات علي الأراشي الزراعية او أملاك الدولة، وذلك بالأشتراك مع مركز الشرطة، وتم أزالة الأتي:-
- إزالة تعدي بالطوب الابيض والاسمنت خارج الحيز العمراني على مساحة500 متر تقريباً بحوض حجاب التابع لقطاع ابوالغيط .
- إزالة تعدي عبارة عن سملات خرسانيةعلى مساحة75 متر تقريباً خارج الحيز العمراني بحوض القلنشة التابع لقطاع ابو الغيط.
- إزالة تعدي عبارة عن حوائط واعمدة دور أرضي خارج الحيز العمراني على مساحة 100متر تقريباً بحوض المنشاوي التابع لقطاع ابو الغيط.
- إزالة تعدي عبارة عن سملات وأعمدة دور ارضي خارج الحيز العمراني على مساحة 150 متر تقريباً بحوض النشوة التابع لقطاع ابو الغيط .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .