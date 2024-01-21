يوصي الأطباء بمجموعة من النصائح البسيطة التي تحمي من آلام المفاصل في الشتاء، حيث يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص بألم يصعب تحمله في العظام.

نصائح تقلل آلام المفاصل

ووفقًا لموقع "هيلث شوت"، إليك أهم النصائح التي تساهم في تقليل الشعور بالألم..

ممارسة الرياضة

مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات، مع شرط ممارستها بانتظام، للحفاظ على مرونة المفاصل.

وزن صحي

الوزن الزائد قد يسبب آلام المفاصل، لذا اعتمد على نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام للوصول إلى وزن صحي

استخدم الكمادات الحرارية

وضع كمادات حرارية على المفاصل المصابة يقلل التيبس ويعزز الدورة الدموية، وأيضا يقلل الالتهاب.

الحفاظ على رطوبة الجسم

الترطيب المناسب ضروريًا للصحة العامة وقد يساعد في الحفاظ على وظيفة المفاصل.

النوم الجيد

قد يساعد في إدارة الألم الناتج عن التهاب المفاصل.