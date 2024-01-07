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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أطعمة تقي من آلام المفاصل

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

تساعد الأكلات النباتية على التخلص من آلام المفاصل، لأنها تدعم  صحة العظام بشكل عام، لذا فهناك الكثير من الأطعمة التي ينصح الأطباء بتناولها للتخلص من تلف الأعصاب وآلامها الشديدة، وفيما يلي أبرزها:

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بينها الكيوي.. فواكه تساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل

 أطعمة تقي من التهاب المفاصل

ـ الخوخ والبرتقال والبطيخ 

ـ التوت بكل أنواعه

ـ الكوسة مفيده للخلايا العصبية وغنية بمضادات الأكسدة الصحية التي تعزز من نضارة وسلامة الجسم.

 ـ الكرز والعنب الأحمر يقللان عوامل الالتهاب وآلام المفاصل والأعصاب بشكل عام.

 ـ البطاطا من الخيارات الرائعة التي تعزز من حصول الجسم على فيتاميناته اليومية كفيتامين a وفيتامين سي، كما تعزز صحة الدماغ وتخلصك من التهابات المفاصل.

ـ البروكلي فهو غني بفيتامين الهام والضروري لسلامة الاعصاب وتقليل اهتزازها.

ـ السبانخ وكذلك اللفت لاحتوائهما على حمض الالفا، الذي يقي من تشنج الاعصاب واضطراباتها.

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