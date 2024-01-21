Nvidia وConvai تعرضان شخصيات غير قابلة للتشغيل من الذكاء الاصطناعي في CES

احتلت شخصيات الذكاء الاصطناعي غير المشغلة (NPCs) مركز الصدارة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، حيث قدمت Nvidia وشركة Convai الناشئة لمحة عن مستقبل الألعاب. عرضت الشركات سيناريو مدينة السايبربانك حيث تفاعل أحد الشخصيات غير القابلة للعب (AI NPC)، المسمى Kai، مع اللاعبين في متجر الرامن. على الرغم من كونها تقنية في مرحلة مبكرة، فقد سلط هذا العرض التوضيحي الضوء على إمكانية وجود شخصيات أكثر تطورًا وتفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الألعاب.

تعزيز مستقبل الألعاب



يعمل محرك Avatar Cloud Engine (ACE) من Nvidia على تشغيل تجربة الألعاب التفاعلية هذه. على الرغم من أن التكنولوجيا أظهرت واعدة، إلا أنه كان هناك تأخيرات ملحوظة في استجابات الذكاء الاصطناعي والحوار المتكلف إلى حد ما. كان خطاب الذكاء الاصطناعي مدفوعًا بتكنولوجيا GPT-3.5 Turbo LLM من OpenAI وتقنية توليد الصوت من ElevenLab. ومع ذلك، فإن العرض التوضيحي لم يستغل إمكانيات تقنية استنساخ الصوت بشكل كامل.



التحديات والاعتبارات الأخلاقية

في حين أعرب كبار الناشرين مثل NetEase وTencent وUbisoft عن اهتمامهم باستخدام ACE، فإن التكنولوجيا الحالية توضح أن الشخصية الفريدة للذكاء الاصطناعي ستتأثر بشكل كبير بنماذج اللغة المستخدمة. أثارت Nvidia أيضًا قضايا أخلاقية محتملة، لا سيما التأثير على وظائف مؤلفي ألعاب الفيديو وممثلي الصوت.

توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الألعاب



بالإضافة إلى العرض التجريبي لـ AI NPC، تعمل Nvidia أيضًا على تحسين أداة ترقية DLSS 3.5 لتحسين تتبع الأشعة في الألعاب. علاوة على ذلك، تعمل الشركة على تطوير ميزة الدردشة مع RTX لتوفير الدعم الفني لمستخدمي أجهزة Nvidia من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لاستخلاص المعلومات من الإنترنت ومقاطع فيديو YouTube. تؤكد هذه المبادرة على ريادة Nvidia المستمرة في مجال الأجهزة للتدريب وتشغيل الذكاء الاصطناعي، مع تطبيقات تمتد إلى ما هو أبعد من الألعاب.