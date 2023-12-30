تضاعف ثروة رئيس Nvidia ثلاث مرات لتصل إلى 44 مليار دولار

تضاعفت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang ثلاث مرات هذا العام لتصل إلى 44 مليار دولار، مما يجعله أحد أكبر صانعي الأموال لعام 2023.

أضاف المؤسس المشارك لعملاق الرقائق الدقيقة 30.2 مليار دولار إلى صافي ثروته منذ بداية يناير، مما دفعه إلى المركز 28 على مؤشر بلومبرج للمليارديرات اعتبارًا من إغلاق السوق يوم الخميس. شهد المليارديرات مثل إيلون ماسك، ومارك زوكربيرج، وجيف بيزوس نموًا في ثرواتهم بشكل أكبر بكثير، لكن لم يشهد أحد ممن احتلوا المرتبة الرابعة عشرة في قائمة الأثرياء مكاسب أكبر من هوانج بالقيمة الدولارية هذا العام.

وشهد هوانج زيادة في الثروة هذا العام أكبر من برنارد أرنو (17 مليار دولار)، ووارن بافيت (13 مليار دولار)، وكارلوس سليم (30.1 مليار دولار)، وموكيش أمباني (10 مليارات دولار). ويعادل ارتفاع صافي ثروته تقريبًا المكاسب التي حققها مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس (31 مليار دولار)، ولاري إليسون (32 مليار دولار)، وأمانسيو أورتيجا (33.1 مليار دولار). احتل هؤلاء الرجال السبعة المراكز الـ 14 الأولى في مؤشر بلومبرج وقت كتابة هذا التقرير.

يعكس الصعود السريع لرئيس Nvidia في ترتيب الثروة في المقام الأول ارتفاع أسهم شركته بنسبة 240٪ هذا العام. وقد أدى ذلك إلى رفع قيمة ما يقرب من 87 مليون سهم، أو 3.5% من حصة الملكية، إلى حوالي 43 مليار دولار.

ارتفعت أسهم شركة Nvidia بشكل صاروخي هذا العام حيث راهن المستثمرون على أن رقائق الرسومات الخاصة بها ستعزز ثورة الذكاء الاصطناعي. أدى الطلب المرتفع على المعالجات إلى مضاعفة إيرادات الشركة تقريبًا للأشهر التسعة حتى أكتوبر إلى 39 مليار دولار، وعزز دخلها التشغيلي إلى 19 مليار دولار مقارنة بحوالي 3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لأحدث أرباحها. حتى العملاء البارزين مثل Elon Musk لم يتمكنوا من الحصول على أكبر عدد ممكن من رقائق الشركة كما يرغبون في المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

واستفادت أسهم شركة صناعة الرقائق أيضًا من التأرجح الصعودي في معنويات السوق هذا العام. تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة من أعلى مستوى له منذ 40 عامًا والذي تجاوز 9٪ في الصيف الماضي إلى أقل من 4٪ في الأشهر الأخيرة، وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى ما يقرب من 5٪ في الربع الثالث، وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى أنه قد يكون قد رفع أسعار الفائدة. وربما تخفضها في الأشهر المقبلة ــ وهي خطوة تبشر بتحفيز الاقتصاد وتعزيز الجاذبية النسبية للأسهم مقابل السندات وحسابات الادخار.

أدى المزيج القوي من ضجيج الذكاء الاصطناعي والتوقعات الأكثر إشراقًا للأسواق والاقتصاد إلى تعزيز أسهم التكنولوجيا مثل Nvidia وتعزيز ثروات المساهمين مثل Huang هذا العام. ما إذا كان سيستمر في الصعود في صفوف أغنى الأشخاص في العالم في عام 2024، أو سيشهد تراجعًا في صافي ثروته، فهو سؤال مفتوح.