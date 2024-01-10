ما أعلنته NVIDIA في مؤتمرها الصحفي CES (فيديو)

في ذلك الوقت من السنة مرة أخرى. إن معرض CES التجاري السنوي في لاس فيجاس قادم إلينا وتعقد NVIDIA مؤتمرًا صحفيًا كبيرًا سيقدم تفاصيل بخصوص "مجموعة من التقنيات المتطورة".



ما نتوقعه

إذن، ما هو جدول أعمال معرض CES 2024؟ إنهما الحرفان الأكثر تفضيلاً في عالم التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي. ستركز NVIDIA بشكل أساسي على "أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي"، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي. لقد كانت NVIDIA منفتحة بشأن احتلال الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة في هذا الحدث، لكنها كانت حذرة فيما يتعلق بإعلانات محددة. لقد أصبحت الشركة بمثابة قوة هائلة في هذا المجال خلال العامين الماضيين، لذلك من المحتمل أن يكون هناك الكثير من المعلومات الجديدة حول رقائق الكمبيوتر العملاق للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.

سيكون هناك أيضًا إعلانات تتضمن "التقنيات الاستهلاكية والروبوتات"، لذلك لن يكون الذكاء الاصطناعي هو النجم الوحيد في العرض. بعد كل شيء، تعد NVIDIA شركة عملاقة متعددة المجسات. فهي تشارك في الرقمنة الصناعية، وصيانة مراكز البيانات. وأكثر من ذلك بكثير. أوه نعم، كما أنه يصنع وحدات معالجة الرسومات.

بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي الرئيسي، ستحافظ NVIDIA على حضور قوي طوال معرض CES 2024. وتقول الشركة إن تقنيتها ستكون محور 14 جلسة مؤتمر أخرى، مع عناوين مثل "Reshaping Retail – AI خلق الفرص" و"Cracking the Smart". سيارة." ولتحقيق هذه الغاية، تعد NVIDIA بتقديم عروض توضيحية مع مجموعة متنوعة من الشركات، من Samsung إلى Mercedes-Benz.

أمضت NVIDIA الكثير من الوقت في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الكلمة الرئيسية العام الماضي، لكن الشركة كشفت أيضًا عن أجهزة جديدة مثل وحدات معالجة الرسوميات Geforce المحدثة ومجموعة محدثة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة RTX 40. كما تناولت أيضًا مزيدًا من التفاصيل فيما يتعلق ببرامج الإنتاجية السحابية الجديدة والمحسنة، من بين إعلانات أخرى. بمعنى آخر، من المحتمل جدًا أن تكون هناك بعض الأجهزة التي تم الكشف عنها مخبأة وسط كل هذا التهديد بالذكاء الاصطناعي. لدى Engadget فريق كبير على الأرض في لاس فيغاس يغطي الحدث - تابع جميع تغطيتنا.

ما أعلنته نفيديا

الآن بعد أن أصبح المؤتمر الصحفي جاهزًا، لدينا مقطع فيديو مباشر مدته أقل من 10 دقائق على موقعنا. ومن بين الإعلانات الرئيسية: كشفت NVIDIA عن وحدات معالجة الرسومات RTX 40 Super الخاصة بها، بما في ذلك 4080 دولارًا بقيمة 999 دولارًا. وقالت الشركة أيضًا إنها ستوفر اشتراكات يومية للبث المباشر لمشتركي GeForce Now.