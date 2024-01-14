نائب محافظ البحيرة تلتقي بـ 13 مواطن بأبو المطامير لبحث مطالبهم

إلتقت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ب13 مواطن ومواطنة من أهلي مركز ومدينة أبو المطامير ، ممن لديهم مطالب وإحتياجات.

وقام كل مواطن بعرض مشاكله وإحتياجاته ،وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة، بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، والدكتور هاني جميعه وكيل مدرية الصحة، والدكتورة فايزة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.

وأكدت بلبع، ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم من المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل لخدمة المواطنين ،وتوفير كافة السبل للتخفيف عن كاهلهم ، مشددة على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات للوقوف علي إحتياجات المواطنين وتقديم خدمة أفضل للمواطن البحراوي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ، بالإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين ،والعمل على سرعة حلها ، وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام لهم.