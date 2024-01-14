التحقيق حول عصابة ترويج الهيروين في المقطم

باشرت النيابة المختصة، التحقيق حول 3 عاطلين، ضُبطوا بحوزتهم كمية من مُخدر الهيروين وميزان حساس، في منطقة المقطم.

في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,400 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس - سلاح أبيض "سكين").

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص) بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,900 كيلو جرام) ، وضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .