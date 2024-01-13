استوليا على الهاردات .. حبس عاملين سرقا أجهزة كمبيوتر من إحدى المدارس بشبرا

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة، بحبس عاملين سرقا 4 هاردات أجهزة كمبيوتر من إحدى المدارس بدائرة قسم اول شبرا الخيمة ، حيث قاما بفك الهاردات واستوليا عليها وفرا هاربين، وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

قاما بفك الهاردات واستوليا عليها .. حبس عاملين سرقا أجهزة كمبيوتر من إحدى المدارس بشبرا

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من مدير إحدى المدارس بدائرة القسم باكتشافه سرقة 4 هاردات من أجهزة كمبيوتر في المدرسة.

وتوصلت التحريات والفحص إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين لهما معلومات جنائية تسللا ليلا من على سور المدرسة وقاما بكسر باب معمل الحاسب واستوليا على الهاردات وفرا هاربين.

وفى أحد الأكمنه ألقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريح التطبيقات الإلكترونية بالمطرية

كما امر قاضى المعارضات بمحكمة المطرية ، بتجديد حبس تاجر بتهمة النصب على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح التطبيقات الإلكترونية بالقاهرة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية ،إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وأقر بقيامه بإستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد" ، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات إفتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح ، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك ، وذلك بالإشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) "تم ضبطهما" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة مع المتهم الأول ، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق.