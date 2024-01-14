نجم السنغال: سنكتب اسمنا في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا

أكد كاليدو كوليبالي نجم منتخب السنغال أن فريقه استعد جيدًا لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في كوت ديفوار خلال الفترة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2024، حيث تعد هذه النسخة من البطولة القارية، ثاني بطولة تنظمها ساحل العاج بعد نسخة عام 1984.

ويبدأ منتخب السنغال حامل اللقب مشواره غدًا الإثنين أمام جامبيا في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وقال كوليبالي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السنغال وجامبيا: "المنافسة على اللقب ستكون صعبة للغاية، نحن نعلم أن النسخة الحالية لن تكون هي نفسها بطولة 2022".

وأضاف: "كل بطولة لها أجواءها الخاصة، هناك 24 منتخبًا ترغب في حصد اللقب، نحن واحد منها وسنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ بالكأس، نريد أن يكتب اسمنا في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، بالحصول على اللقب مرتين على التوالي".

وكان منتخب السنغال قد فاز بلقب نسخة 2021 بعد التغلب على مصر في النهائي الذي أقيم في الكاميرون قبل عامين بركلات الترجيح.

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