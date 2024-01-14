مايكروسوفت تطلق برنامج Copilot AI تلقائيًا على بعض أجهزة Windows 11

بدأت مايكروسوفت Microsoft في اختبار تغيير لنظام التشغيل Windows 11، الذي سيشهد فتح ميزة Copilot المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا عند بدء تشغيل Windows على "الأجهزة ذات الشاشة العريضة".

يتم اختبار التغيير كجزء من أحدث معاينة لقناة Dev من Microsoft لنظام التشغيل Windows 11، مما يسمح لمختبري Windows بتقديم الملاحظات قبل طرح المنتج على نطاق أوسع.

تقول Microsoft في منشور بالمدونة: "نحن نحاول فتح برنامج Copilot تلقائيًا عند بدء تشغيل Windows على الأجهزة ذات الشاشات العريضة مع وجود بعض مستخدمي Windows Insider في قناة Dev". لم توضح الشركة في البداية ما هو جهاز "الشاشة العريضة" بالضبط، لكنها أوضحت المنشور بعد أن نشرنا هذا المقال لأول مرة:

نحن نجرب هذه التجربة على الأجهزة التي يبلغ الحد الأدنى لحجم الشاشة القطرية 27 بوصة وعرض البكسل 1920 بكسل، وتقتصر على شاشات العرض الأساسية في سيناريوهات الشاشات المتعددة.

لذلك لن يؤثر هذا على الجميع، وتشير Microsoft إلى أننا "نجرب بانتظام تجارب مختلفة مع Windows Insider في قناة Dev والتي قد لا يتم شحنها على الإطلاق".

ومع ذلك، فهي طريقة أخرى تتبعها Microsoft لمحاولة دفع تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي من المحتمل أن تثير انتقادات من مستخدمي Windows، وشيء آخر قد يتعين عليك تعطيله في Windows إذا واصلت Microsoft هذا التغيير. كما أنه لا يختلف كثيرًا عن الدفع القوي لـ Microsoft Edge داخل نظام التشغيل Windows 11، والذي يتم تشغيله تلقائيًا بدلاً من متصفحك الافتراضي إذا كنت تستخدم Windows Widgets أو وظيفة Windows Search.

يأتي هذا التغيير الأخير في برنامج Copilot بعد أيام فقط من إعلان Microsoft عن مفتاح Copilot جديد لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows، والذي عند الضغط عليه يطلق نفس التجربة التي تشبه chatbot. لقد كشفت شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمول مثل Dell و Lenovo بالفعل عن أجهزة كمبيوتر محمولة مزودة بمفتاح Copilot الجديد، ومن المتوقع أن يتبعها المزيد في الأشهر المقبلة.

يبدو أن Microsoft أيضًا مستعدة لإضافة المزيد من خيارات التخصيص إلى Copilot داخل Windows قريبًا. اكتشف مستخدم X (تويتر سابقًا) Albacore خيارًا غير معلن لموفري الدردشة، مما يشير إلى أن Microsoft قد تفتح برنامج Copilot حتى المكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية أو روبوتات الدردشة داخل Windows