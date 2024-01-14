الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

روشتة نصائح لتجنب الأمراض الشتوية

امراض الشتاء
امراض الشتاء

تشهد البلاد خلال هذه الفترة انخفاض كبير في درجات الحرارة مع سقوط للأمطار على معظم أنحاء البلاد نظرًا لأننا في فصل الشتاء الذي يتميز ببرودة الطقس ونشاط للرياح على كافة الأنحاء، فضًلا عن الشبورة المائية الكثيفة التي تغطي معظم الطرق.

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تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال هذه الفترة، موضحة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

طقس مائل للبرودة نهارًا 

وتابعت الهيئة، الطقس السائد مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب البلاد دافيء على جنوب سيناء شديد البرودة ليلا على وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، فضًلا عن تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد حتى الجمعة المقبلة. 

فصل الشتاء 
وعندما يأتي فصل الشتاء كل عام تأتي معه الأمراض الشتوية ويتعرض العديد من الأشخاص بشكل عام إلى بعض الأمراض منها البرد والإنفلونزا الموسمية.
ولكن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنب الأمراض الشتوية كالاتي:
استشارة مقدم الرعاية الصحية بخصوص أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.
تجديد هواء المنزل دائمًا، ولا تهمل تدفئة جسمك
لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية
تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد.​​​
الاهتمام بتناول غذاء متنوع ومتوازن وأكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين سي
الإكثار من تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل

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