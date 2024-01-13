بوكيتينو : تشيلسي ليس في حاجة لضم لاعبين هذا الشتاء

في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب فوز فريقه الصعب على فولهام في الدوري الانجليزي مساء السبت نفى موريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي اتجاه ناديه للتأكد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الانجليزية قد ربطت بين نادي تشيلسي ومهاجم نادي برايتون الأنجليزي إيفان فيرجسون وان هناك مفاوضات بين الناديين للانتقال الاعب الى قلعة ستامفورد بريدج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بغد موافقة موريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي على الصفقة لتدعيم صفوف البلوز خلال الفترة القادمة .

وقال موريسيو بوكيتينو عقب نهاية مباراة تشيلسي امام فولهام في ديربي لندن : لم أقل ابدا اننا براحة لضم متوسط هجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولا أعلم من أين جاء من روج لهذه الشائعات بهذا الخبر . الكل يعلم أنني لا أتحدث ابدا عن شائعات انتقالات الاعبين او عن لاعبي الاندية الأخرى.

وأضاف المدير الفني لتشيلسي : نحن الآن في حالة تقييم لكل الفريق وفي حالة وجود رغبة في ضم اي لاعب سنعلنها بوضوح . لدينا ضغط حاليا في المباريات وليس هناك أي متسع لمناقشة اية أمور أخرى. نسعى جيدا مثل أي نادي اخر لتقييم لاعبينا بشكل واضح وعند الانتهاء من هذا الامر سنرى ما يمكن عمله .

وكان تشيلسي قد تغلب على فولهام في احد ديربيات مدينة لندن بهدف مقابل لاشىء كريس بالمر في نهاية الشوط الاول من ركلة جزاء ليرتفع رصيد تشيلسي إلى ٣١ نقطة في المركز الثامن بينما ظل رصيد فولهام ٢٤ نقطة في المركز الثالث عشر .