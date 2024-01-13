عاجل
سمير فرج يكشف سبب عدم اشتراك مصر في تحالف حارس الازدهار (فيديو)
السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

موعد تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. 

تعليمات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

ضوابط ملء استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تسليم استمارات الثانوية العامة الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 للمدارس يستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 .

إتاحة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني، اعتبارا من غد الأحد الموافق 14 يناير الحالي. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من غد الأحد، وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024. 

رابط استمارة الثانوية العامة 2024 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية بدءًا من الغد (من هنا).

تعليمات استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 

ونبهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها باستمارات امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية. 

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة. 

مواد الثانوية العامة 2024 

بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء. 
وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم) في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.
أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء. 

 

مواد متعلقة

خبير تربوي يقدم مقترحات لتطوير مرحلة الثانوية العامة

الجامعات المصرية نجحت في محو أمية ما يقرب من مليون مواطن

وزير التعليم العالي يتابع اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا

جامعة النيل الأهلية تعلن فتح باب التقديم للطلاب للفصل الدراسي الثاني

تعليمات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

رئيس جامعة القاهرة يعزي المستشار شريف الشاذلي في وفاة شقيقه

رئيس جامعة القاهرة يضع 5 محاور أساسية لتطوير العلم العتيق

فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا

الجريدة الورقية