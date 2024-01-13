موعد تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تسليم استمارات الثانوية العامة الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 للمدارس يستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 .

إتاحة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني، اعتبارا من غد الأحد الموافق 14 يناير الحالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من غد الأحد، وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

رابط استمارة الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية بدءًا من الغد (من هنا).

تعليمات استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

ونبهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها باستمارات امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

مواد الثانوية العامة 2024

بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم) في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.



