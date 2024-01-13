تعليمات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني، اعتبارا من غد الأحد الموافق 14 يناير الحالي.

وأوضحت الوزارة أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من غد الأحد الموافق ١٤/١/٢٠٢٤، وحفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٤.

رابط استمارة الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية (من هنا).



وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه على طلاب الثانوية العامة 2024 تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٤.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن يكون آخر موعد لتسليم استمارات امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤.

تعليمات استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

وتوجه وزارة التربية والتعليم الطلاب بضرورة التأكد من توضيح جميع المواد التي سيتم الامتحان فيها باستمارات امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية، وهي كالآتي:



أولاً: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.



ثانياً : بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم) من الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.



ثالثاً : بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) من الثانوية العامة 2024 : اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.



وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.